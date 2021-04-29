Ранее мы сообщали, что в Харькове вспыхнули пожары.
Пламя охватило сразу четыре автомобиля: три Мersedes-Benz Sprinter и один Ford Transit. Общая площадь горения составила 50 кв. м.
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Во время пожара пострадал 49-летний работник стоянки - мужчину госпитализировали в больницу.
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