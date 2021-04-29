В Киеве загорелся пассажирский автобус

Как передает Politeka.net , подробности и кадры с места ЧП сообщили в Facebook-сообщесте "dtp.Kiev" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу конца)

"В Киеве полностью сгорел автобус: пожар общественно транспорта маршрута 102 в столице на проспекте правды. Спасатели прибыли в течение 10 минут однако автобус полностью выгорел", - говорится в сообщении.

Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. По предварительной информации, причиной возгорания стали неполадки в моторном отсеке.