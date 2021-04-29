На Буковине зафиксировали вспышку опасной болезни
Подробности и кадры приходящего показали в местном издании "Молодий Буковинець" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, в период с 11 по 13 апреля в одном их хозяйств в Черновицкой области погибло более 400 свиней: 100 свиноматок и 320 голов молодняка. Лабораторные исследования показали, что причиной гибели стала африканская чума свиней.
В Госпродпотребслужбе Черновицкой области заявили, что уничтожению подлежат около 21 тысячи свиней.
28 апреля уже начали сжигать часть уничтоженного поголовья животных.
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На опубликованных кадрах видно черные густые облака дыма посреди поля.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве был зафиксирован случай бешенства у животного
В Голосеевском районе столице больная лиса даже успела покусать местную жительницу, но на следующий день умерла. Пострадавшая украинка находится под наблюдением врачей.
Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.