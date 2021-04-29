Синоптики сообщают, что в четверг будет в Украине будет солнечная погода, только в западных областях пройдут периодические дожди и даже грозы. Ветер ожидается южного или юго-восточного направлений.
Стоит отметить, что 30 апреля ожидается грозовая стихия на Западе, Севере, в Житомирской и Винницкой областях. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.
Как сообщили спасатели, 26 апреля пожарные тушили возгорания сухостоя общей площадью около 7 га, которые возникали в Лозовском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах области, а также Индустриальном, Основянском и Киевском районах Харькова.
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Всего с начала года, по словам спасателей, произошло уже более 1000 таких пожаров.
Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнес на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на заводе в России: "произошло возгорание и...", первые подробности трагедии.