Украинцев предупредили об опасности

Как передает Politeka.net, о вероятности возникновения пожаров сообщили в Украинском гидрометцентре.
"29 апреля в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что в четверг будет в Украине будет солнечная погода, только в западных областях пройдут периодические дожди и даже грозы. Ветер ожидается южного или юго-восточного направлений.

Стоит отметить, что 30 апреля ожидается грозовая стихия на Западе, Севере, в Житомирской и Винницкой областях. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.

Напомним, что на Харьковщине только за сутки вспыхнуло 11 пожаров.

дым, пожар

Как сообщили спасатели, 26 апреля пожарные тушили возгорания сухостоя общей площадью около 7 га, которые возникали в Лозовском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах области, а также Индустриальном, Основянском и Киевском районах Харькова.

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Всего с начала года, по словам спасателей, произошло уже более 1000 таких пожаров.

Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнес на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.

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