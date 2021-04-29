Украинцев предупредили об опасности





"29 апреля в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что в четверг будет в Украине будет солнечная погода, только в западных областях пройдут периодические дожди и даже грозы. Ветер ожидается южного или юго-восточного направлений.

Стоит отметить, что 30 апреля ожидается грозовая стихия на Западе, Севере, в Житомирской и Винницкой областях. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.

Напомним, что на Харьковщине только за сутки вспыхнуло 11 пожаров.