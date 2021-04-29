Во Львове возник пожар в многоэтажном доме

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС Львовской области.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 28 апреля. Огонь охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

"Спасатели с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания вывели на свежий воздух 15 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

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Инцидент произошел еще до приезда спасателей. Очевидцы увидели, что во время пожара из окна квартиры на 3-м этаже выпрыгнула владелица квартиры.

Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации, но в сознании, сообщили в больнице.

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