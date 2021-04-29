Не Дпепропетровщине жестко избили ребенка
Подробности вопиющего инцидента в школе Павлограда сообщили в "ТСН".
Все произошло 28 апреля. По словам мамы пострадавшего ребенка, его на перемене в пах избили три девочки. Сейчас мальчик находится в больнице. Женщина сообщила, что в школе по этому поводу провели педсовет.
Полиция по факту избиения открыла уголовное производство.
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Как утверждает мама второклассника, две девочки не признали, что били мальчика поэтому, по словам мамы, всю вину переложили на третью девочку из неполной и неблагополучной семьи.
Ранее мы рассказывали, что на Закарпатье подростки избили участника боевых действий на Донбассе.
Как рассказал пострадавший участник АТО, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам и избили мужчину.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.