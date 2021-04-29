Не Дпепропетровщине жестко избили ребенка

Подробности вопиющего инцидента в школе Павлограда сообщили в "ТСН".

Все произошло 28 апреля. По словам мамы пострадавшего ребенка, его на перемене в пах избили три девочки. Сейчас мальчик находится в больнице. Женщина сообщила, что в школе по этому поводу провели педсовет.

Полиция по факту избиения открыла уголовное производство.

Как утверждает мама второклассника, две девочки не признали, что били мальчика поэтому, по словам мамы, всю вину переложили на третью девочку из неполной и неблагополучной семьи.

Ранее мы рассказывали, что на Закарпатье подростки избили участника боевых действий на Донбассе.

Как рассказал пострадавший участник АТО, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам и избили мужчину.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.