В Херсоне провели в последний путь жертв семейной драмы
28 апреля простились с 50-летней женщиной и ее 28-летним сыном, которые погибли во время семейной ссоры, передает "Херсон Типичный".
Трагедия произошла еще 18 апреля вечером. Тогда с седьмого этажа жилого дома на ул. Черноморской выбросился мужчина.
В его квартире обнаружили тело женщины, с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями.
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Следствием установлено, что во время семейной ссоры сын зарезал мать, а потом выбросился из окна квартиры.
Ранее мы писали, что остановилось сердце легендарной спортсменки СССР и трехкратной олимпийской чемпионки.
Олимпийская чемпионка Тамара Пресс скончалась в возрасте 83 лет.
Известно, что Тамара и Ирина Пресс были известными легкоатлетками в Советском Союзе. Они неоднократно завоевывали престижные медали на соревнованиях и были почетными в то время. Сестра Тамары Пресс скончалась еще в 2004 году.
Тамара становилась многократной призеркой в толкании ядра и метании диска. В частности, Пресс — трехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала золото на Играх в Риме 1960-го и выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Токио четыре года спустя.
Помимо этого, Тамара не один раз получала первое место на чемпионате Европы.
О причинах и месте смерти чемпионки на данный момент неизвестно.
Напомним, найдено тело известного актера, подробности загадочной трагедии: "Был мертв уже несколько дней"
Как сообщала Politeka, Найдено тело известного актера, подробности загадочной трагедии: "Был мертв уже несколько дней".
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