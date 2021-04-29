В Херсоне провели в последний путь жертв семейной драмы

28 апреля простились с 50-летней женщиной и ее 28-летним сыном, которые погибли во время семейной ссоры, передает "Херсон Типичный".

Трагедия произошла еще 18 апреля вечером. Тогда с седьмого этажа жилого дома на ул. Черноморской выбросился мужчина.

В его квартире обнаружили тело женщины, с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями.

Следствием установлено, что во время семейной ссоры сын зарезал мать, а потом выбросился из окна квартиры.

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Олимпийская чемпионка Тамара Пресс скончалась в возрасте 83 лет.

Известно, что Тамара и Ирина Пресс были известными легкоатлетками в Советском Союзе. Они неоднократно завоевывали престижные медали на соревнованиях и были почетными в то время. Сестра Тамары Пресс скончалась еще в 2004 году.

Тамара становилась многократной призеркой в толкании ядра и метании диска. В частности, Пресс — трехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала золото на Играх в Риме 1960-го и выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Токио четыре года спустя.

Помимо этого, Тамара не один раз получала первое место на чемпионате Европы.

О причинах и месте смерти чемпионки на данный момент неизвестно.

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