На Черниговщине четверо детей попали в больницу с отравлением
Как передает Politeka.net, о состоянии малышей рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Два братика и две сестрички балансируют между жизнью и смертью после того, как их мать накормила грибной похлебкой.
Младшему из них 7 месяцев, а старшему - 6-лет.
Самый младший ребенок — это семимесячный младенец, самому старшему — 6 лет. Двое из четырех находятся в крайне тяжелом состоянии.
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"Семимесячный мальчик находится на искусственной вентиляции легких, а у девочки — печеночная кома. Веронике более менее легче, Тимофей в сознании, но показатели печеночные высокие. Будем надеяться, что хотя бы эти двое детей останутся живыми", - рассказали медики.
Ранее мы писали, что на Харьковщине в детском саду вспышка инфекции
В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Зафиксировано шесть случаев отравления в ясельном детском саду №3.
Напомним, в Киеве завелся "охотник" на растения, фото:" ворует кусты и продает в цветочные магазины".
Ранее Politeka писала, что в Киеве 8 марта устроили торговлю редкими цветами из Красной книги: "воруют самым варварским способом...".
Также Politeka сообщала, что в Госэкоинспекции рассказали о наказании за продажу первоцветов: "Штраф от 1700 гривен".