На Черниговщине четверо детей попали в больницу с отравлением

Как передает Politeka.net, о состоянии малышей рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)



Два братика и две сестрички балансируют между жизнью и смертью после того, как их мать накормила грибной похлебкой.

Младшему из них 7 месяцев, а старшему - 6-лет.

Самый младший ребенок — это семимесячный младенец, самому старшему — 6 лет. Двое из четырех находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Семимесячный мальчик находится на искусственной вентиляции легких, а у девочки — печеночная кома. Веронике более менее легче, Тимофей в сознании, но показатели печеночные высокие. Будем надеяться, что хотя бы эти двое детей останутся живыми", - рассказали медики.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в детском саду вспышка инфекции

В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Зафиксировано шесть случаев отравления в ясельном детском саду №3.

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