На Ровенщине отец переехал своего сына на тракторе
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.
Вопиющий инцидент произошел днем, 28 апреля.
Вопиющий инцидент произошел днем, 28 апреля.
К медикам поступило сообщение, что в одном из местных сел мужчина, переехал на тракторе малолетнего ребенка.
"Выяснилось, что отец вместе со своим малолетним сыном обрабатывали земельный участок на тракторе. Во время его движения мальчик выпал и попал под колесо. Отец остановился, чтобы помочь ребенку. Сын остался под колесом, тем самым было нанесено еще больше травм.
Медики осмотрели 5-летнего мальчика. Он был в сознании", - рассказали медики.
Ребенку оказали первую помощь и госпитализировали в больницу. У мальчика диагностировали перелом основания черепа, закрытая черепно-мозговую травму и травму живота.
Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области погибла 9-летний ребенок.
Девочка выпала из прицепа трактора и попала под колеса трактора. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.
Напомним, под Одессой подросток убил родного дядю.
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