На Ровенщине отец переехал своего сына на тракторе



Вопиющий инцидент произошел днем, 28 апреля. Как передает Politeka.net , об этом сообщили на Facebook-страничке Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.Вопиющий инцидент произошел днем, 28 апреля. К медикам поступило сообщение, что в одном из местных сел мужчина, переехал на тракторе малолетнего ребенка.

"Выяснилось, что отец вместе со своим малолетним сыном обрабатывали земельный участок на тракторе. Во время его движения мальчик выпал и попал под колесо. Отец остановился, чтобы помочь ребенку. Сын остался под колесом, тем самым было нанесено еще больше травм.