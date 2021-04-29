Женщина в Ровно заморозила своего новорожденного ребенка

Как передает Politeka.net, о том, что ждет роженицу рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Вопиющий инцидент произошел ночью, 9 февраля. Правоохранителям сообщили, что женщина находилась на седьмом месяце беременности у нее начались преждевременные роды.

Она родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который потом положила в морозильную камеру. Женщина говорила, что ребенок родился мертвым, но экспертиза показала, что он был доношенным и живым.

В итоге роженица призналась в страшном поступке.

"Можно сказать, что она сожалеет, но когда ей задают этот вопрос, то она плачет и объяснить причину такого поступка не может. Объясняет, что находилась в шоковом состоянии", - рассказали в полиции.

Теперь за убийство дочери женщине грозит до 5 лет за тюрьмы.

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