Остановилось сердце легендарной спортсменки СССР и трехкратной олимпийской чемпионки
Олимпийская чемпионка Тамара Пресс скончалась в возрасте 83 лет.
Известно, что Тамара и Ирина Пресс были известными легкоатлетками в Советском Союзе. Они неоднократно завоевывали престижные медали на соревнованиях и были почетными в то время. Сестра Тамары Пресс скончалась еще в 2004 году.
Тамара становилась многократной призеркой в толкании ядра и метании диска. В частности, Пресс — трехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала золото на Играх в Риме 1960-го и выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Токио четыре года спустя.
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Помимо этого, Тамара не один раз получала первое место на чемпионате Европы.
О причинах и месте смерти чемпионки на данный момент неизвестно.
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