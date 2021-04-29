Остановилось сердце легендарной спортсменки СССР и трехкратной олимпийской чемпионки

Олимпийская чемпионка Тамара Пресс скончалась в возрасте 83 лет.

Известно, что Тамара и Ирина Пресс были известными легкоатлетками в Советском Союзе. Они неоднократно завоевывали престижные медали на соревнованиях и были почетными в то время. Сестра Тамары Пресс скончалась еще в 2004 году.

Тамара становилась многократной призеркой в толкании ядра и метании диска. В частности, Пресс — трехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала золото на Играх в Риме 1960-го и выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Токио четыре года спустя.

Помимо этого, Тамара не один раз получала первое место на чемпионате Европы.

О причинах и месте смерти чемпионки на данный момент неизвестно.

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