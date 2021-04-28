Стало известно о состоянии детей, которые попали в ДТП под Днепром
Жуткая авария произошла 22 апреля. Водитель Peugeot сбила двоих 12-летних детей.
Малышей спасали четыре хирургические бригады.
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На данный момент состояние обоих пациентов остается неизменно тяжелым.
"Пока без динамики, к сожалению. Дети крайне тяжелые пока. Мы делаем все, что возможно. Но пока состояние и без отрицательной и без положительной динамики», – сообщил "Информатору" директор больницы, в которой находятся дети.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
Как сообщили очевидцы, водитель в неадекватном состоянии мчался и влетел в остановку, где стояло около 10 человек. Случайно мимо проезжала машина скорой помощи, которую удалось остановить и девушке оказали первую помощь и увезли в больницу.
Столкновение было настолько сильным, что пострадавшая отлетела на несколько метров.
Напомним, жуткая авария произошла в Днепре, кадры с места ДТП: движение парализовано
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