В детском садике Запорожья воспитательница жестоко повела себя по отношению к ребенку

Как передает Politeka.net, вопиющее видео с дошкольного заведение опубликовали в Facebook-сообществе "Хочу учится" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



Инцидент произошел еще несколько месяцев назад.

На опубликованных кадрах видно, как растерянный ребенок стоит во дворе детсада, когда другие дети уже пошли в группу. Малыша, которого забыли, обнаружили, и воспитательница выбежала, схватила его за руку и буквально поволокла в направлении помещения.

"Результат знаете какой? Увольнение по собственному желанию. Так же как и на прежнем месте работы. Без ответственности. Не вынося сор из избы. Возможно, это ваша новая воспитательница, которая при встрече мило улыбается", - рассказали в сообществе.



Украинцы были возмущены увиденным.

"Беспредел какой-то! Обязать выплатить моральную компенсацию семье мальчика!", "Надо видео заведующей отнести. Пусть посмотрит на компетентность своих сотрудников. Дай Бог, чтоб родителям попалось это видео. Хотя я бы под вечер сходила, когда малышей забирают. КОШМАР!", "Я в шоке... куда катиться этот мир...то с окна падают, то на площадке забывают! Люди (воспитатели) очнитесь это дети!", - писали в комментариях под видео.