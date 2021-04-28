В детском садике Запорожья воспитательница жестоко повела себя по отношению к ребенку
Как передает Politeka.net, вопиющее видео с дошкольного заведение опубликовали в Facebook-сообществе "Хочу учится" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел еще несколько месяцев назад.
На опубликованных кадрах видно, как растерянный ребенок стоит во дворе детсада, когда другие дети уже пошли в группу. Малыша, которого забыли, обнаружили, и воспитательница выбежала, схватила его за руку и буквально поволокла в направлении помещения.
Украинцы были возмущены увиденным.
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