В Херсоне произошло ДТП с участием маршрутного автобуса

Как передает Politeka.net, об этом сообщила очевидица в соцсетях.

По ее словам, все произошло 26 апреля.

"Водитель в неадекватном состоянии мчался и влетел в остановку, где стояло около 10 человек. Случайно мимо проезжала машина скорой помощи, которую удалось остановить и девушке оказали первую помощь и увезли в больницу. К моему удивлению Полиция приехала минут через 20, когда уже свидетелей на месте происшествия не было", - говорится в сообщении.

Также женщина добавила, что столкновение было настолько сильным, что пострадавшая отлетела на несколько метров.

"Я подумала, что на месте этой девочки мог оказаться любой ребёнок. Родители отправляя детей на учебу надеются, что с ними все будет в порядке и вдруг неадекват за рулем сбивает на бешеной скорости девочку, которая стоит на остановке . Удар был такой силы, что она пролетела 4 метра. Надеюсь она жива", - поделилась женщина.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель сгорел заживо.

Очевидцы пытались помочь мужчине выбраться из машины, но его отбросило на заднее сидение без сознания - вскоре авто взорвалось.

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