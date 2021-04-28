На Львовщине неизвестные поглумились над памятью умерших

Как передает Politekа.net, кадры с кладбища опубликовал Николай Сенейко на своей страничке в Facebook.

"В Самборе на старом кладбище вандалы-"художники" разрисовали портреты на пяти могилах давно умерших. К чему катимся? Это же все-таки "работа" живых", - сообщил мужчина в подписи к снимкам.

Украинцы были шокированы увиденным.

"Это дети скорее всего... но насколько то надо быть недоразвитыми , чтобы это сделать .. ( Ужас", "Куда смотрят взрослые и какое-то воспитание? Неужели нечем заняться?", "Кто сделал такие вандальные действия на гробах умерших не понимают, что им это аукнется! Когда придет на них наказание, а они будут думать почему?", "Опомнитесь, люди, потому что беда вам будет", - писали в комментариях под постом.

Ранее мы сообщали, в Одесской области двое мужчин совершали осквернения могил ради финансовой выгоды.

Информация о похищениях металлических оград с местного кладбища в Березовском районе стала поступать от родственников покойников.

К надругательству оказались причастны двое мужчин, которые орудовали на кладбище под покровом ночи.

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