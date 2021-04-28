В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна в детском саду
Как передает Politeka.net, о состоянии ребенка рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Вопиющий инцидент произошел 27 апреля. Оказалось, что маленького Тимура воспитательница забыла в помещении. Спустя некоторое время мальчику стало скучно и он полез в окно, что попытаться докричаться до воспитателей.
Тимур выпал прямо на глазах у взрослых, пришедших забирать своих детей из детсада.
Сейчас мальчик находится в больнице. Малыша доставили сюда с подозрением на переломы таза и позвоночника. К счастью, переломы не подтвердились.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Победитель "Голосу країни" Лазановский показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру: "Без окон и..."
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
Воспитательнице, которая не уследила за ребенком грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что учительницу в Луцке обвинили в издевательствах над детьми.
Подросткам по 13-14 лет. По словам учеников, пытаясь обнаружить у них электронные сигареты, педагог заставила девочек раздеться до белья.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.