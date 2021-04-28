О ребенке просто забыли...

В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна в детском саду

Как передает Politeka.net, о состоянии ребенка рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Вопиющий инцидент произошел 27 апреля. Оказалось, что маленького Тимура воспитательница забыла в помещении. Спустя некоторое время мальчику стало скучно и он полез в окно, что попытаться докричаться до воспитателей.



Тимур выпал прямо на глазах у взрослых, пришедших забирать своих детей из детсада.

Сейчас мальчик находится в больнице. Малыша доставили сюда с подозрением на переломы таза и позвоночника. К счастью, переломы не подтвердились.

Воспитательнице, которая не уследила за ребенком грозит до 5 лет лишения свободы.

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