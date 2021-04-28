В Виннице вынесли приговор мужчине, который расправился со своей семьей
Как передает Politeka.net, подробности расследования сообщили в отделе коммуникаций полиции в Винницкой области.
Жуткое преступление произошло еще 31 декабря 2018 года. Тогда мужчина пришел домой и забил молотком мать, жену и двоих детей. Его 3-летнюю дочь пытались спасти лучшие врачи, но жизнь крохи также оборвалась.
Душегуб признался в содеянном только когда полицейские собрали неопровержимые доказательства его вины и нашли орудие убийства - до этого он полностью отрицал свою вину.
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Суды по этому шокирующему делу продолжались с 3 января 2019-го года. Во время заседаний мужчина говорил, что во время совершения преступления не осознавал своих действий.
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