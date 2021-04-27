На Добассе подорвалось авто с военными
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Північ" в Facebook.
В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий погиб, еще три военнослужащие получили ранения.
Пострадавших доставили лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. По предварительной информации, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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