На Добассе подорвалось авто с военными

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Північ" в Facebook.

В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий погиб, еще три военнослужащие получили ранения.

Пострадавших доставили лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. По предварительной информации, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в последний путь провели украинского защитника, погибшего в результате вражеского обстрела на Донбассе.

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38-летний Александр Луцик погиб 22 апреля в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков.


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