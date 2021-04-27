На Добассе подорвалось авто с военными



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Північ" в Facebook.

В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий погиб, еще три военнослужащие получили ранения.

Пострадавших доставили лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. По предварительной информации, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.



Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в последний путь провели украинского защитника, погибшего в результате вражеского обстрела на Донбассе.

38-летний Александр Луцик погиб 22 апреля в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков.





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