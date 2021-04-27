16-летний подросток признался в жутком преступлении

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале Департамента уголовного розыска.

Парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых все погибли на месте.

После расправы он еще несколько дней пробыл в квартире с телами, но после того, как родные заподозрили неладное попытался скрыться.

Полицейским удалось поймать парня.

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"Подросток утверждает, что его «переключило» и он не знал что делать дальше, а младшему брату давал «последний шанс», однако он не исправился", - говорится в сообщении.

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