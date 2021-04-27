На Херсонщине пенсионер упал в колодец

Как передает Politeka.net, кадры спасительной операции опубликовали на Facebook-страничке МВД Украины (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На помощь пожилому украинцу пришли патрульные полицейские вместе с чрезвычайниками.

Как рассказали в полиции, мужчина провел в воде более 4 часов.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине развернули целую операцию по спасению кота.

Животное упало в колодец и пробыло там около 2 недель.

Обнаружить животное удалось прохожему, который услышал мяуканье почти с 20-метровой глубины.

На помощь коту пришли волонтеры, которые с помощью альпинистского снаряжения достали его со дна колодца.

Истощенное животное подняли вверх в рюкзаке. Его у себя приютила местная жительница.

Напомним, семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара: спасатели пытались сделать все возможное.

Как сообщала Politeka, в колодце обнаружили тело человека: трагические подробности на Одесчине.

Также Politeka писала, что трагедия под Киевом оборвала жизнь целой семьи, что известно: "Среди погибших - ребенок".









