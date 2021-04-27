На Херсонщине пенсионер упал в колодец
Как передает Politeka.net, кадры спасительной операции опубликовали на Facebook-страничке МВД Украины (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На помощь пожилому украинцу пришли патрульные полицейские вместе с чрезвычайниками.
Как рассказали в полиции, мужчина провел в воде более 4 часов.
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Ранее мы сообщали, что на Харьковщине развернули целую операцию по спасению кота.
Животное упало в колодец и пробыло там около 2 недель.
Обнаружить животное удалось прохожему, который услышал мяуканье почти с 20-метровой глубины.
На помощь коту пришли волонтеры, которые с помощью альпинистского снаряжения достали его со дна колодца.
Истощенное животное подняли вверх в рюкзаке. Его у себя приютила местная жительница.
Напомним, семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара: спасатели пытались сделать все возможное.
Как сообщала Politeka, в колодце обнаружили тело человека: трагические подробности на Одесчине.
Также Politeka писала, что трагедия под Киевом оборвала жизнь целой семьи, что известно: "Среди погибших - ребенок".