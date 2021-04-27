Ушел из жизни грузинский актёр Кахи Кавсадзе
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил телеканал "Рустави 2".
Еще осенью прошлого года Кавсадзе госпитализировали с подтвержденным коронавирусом. Спустя три недели интенсивной терапии знаменитый артист был выписан из больницы, но он снова попал в больницу с двусторонней пневмонией.
Из-за осложнений после коронавируса он скончался в больнице Тбилиси. Ему было 85 лет.
Кавсадзе прославился ролями Абдуллы в "Белом солнце пустыни" и рыцаря в "Житие Дон Кихота и Санчо". Всего в его фильмографии больше 80 картин.
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