Ушел из жизни грузинский актёр Кахи Кавсадзе

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил телеканал "Рустави 2".



Еще осенью прошлого года Кавсадзе госпитализировали с подтвержденным коронавирусом. Спустя три недели интенсивной терапии знаменитый артист был выписан из больницы, но он снова попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Из-за осложнений после коронавируса он скончался в больнице Тбилиси. Ему было 85 лет.



Кавсадзе прославился ролями Абдуллы в "Белом солнце пустыни" и рыцаря в "Житие Дон Кихота и Санчо". Всего в его фильмографии больше 80 картин.

Ранее мы сообщали, что 24 апреля умерла российская актриса Людмила Сечкарева, которая снималась в сериале «Курсанты». Ей было 82 года.

Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.

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