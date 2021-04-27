На Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ
Как передает Politeka.net, фото военного опубликовали на Facebook-страничке Городенковского городского совета.
Трагическая новость с фронта пришла 26 апреля. Жизнь Иван Ковалевского оборвал вражеский снайпер.
"К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека-большое испытание. В этот горький миг искренне разделяем горе семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Не забудем о его подвиге и мужестве в исполнении воинского долга перед Украиной. Вечная память!", - говорится в сообщении.
Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким защитника.
"Искренние соболезнования родным и близким. Пусть покоится с богом, земля пусть будет пухом и царствие небесное", "Трудно терять родных, дорогих людей ... Скорбим и сочувствуем вместе с родными и друзями", "Царство небесное, Вечная память", "Вечная память герою! Соболезнования семье!", - писали в комментариях под постом.
Ранее мы сообщали, что в последний путь провели украинского защитника, погибшего в результате вражеского обстрела на Донбассе.
38-летний Александр Луцик погиб 22 апреля в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"
Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
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