Трагическая новость с фронта пришла 26 апреля. Жизнь Иван Ковалевского оборвал вражеский снайпер.

На Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ

"К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека-большое испытание. В этот горький миг искренне разделяем горе семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Не забудем о его подвиге и мужестве в исполнении воинского долга перед Украиной. Вечная память!", - говорится в сообщении.

Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким защитника.

"Искренние соболезнования родным и близким. Пусть покоится с богом, земля пусть будет пухом и царствие небесное", "Трудно терять родных, дорогих людей ... Скорбим и сочувствуем вместе с родными и друзями", "Царство небесное, Вечная память", "Вечная память герою! Соболезнования семье!", - писали в комментариях под постом.



