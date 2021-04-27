На Закарпатье произошло масштабное ДТП

Как передает Politeka.net , об этом сообщили на сайте ГУ ДСНС Украины в регионе.

В Службу спасения поступила информация об аварии вечером, 26 апреля.



"На автодороге национального значения Мукачево-Рогатин-Львов между селами Залужье и Зубовка Мукачевского района с участием автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia",- говорится в сообщении.

В результате столкновения погибло 3 человека - двое мужчин 1999 и 1984 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения.

Спасателям пришлось деблокировать тела погибших из искореженного авто.

За жизнь одной из пострадавших в ДТП сейчас борются врачи - ее доставили в местную реанимацию.

По предварительной информации, за рулем одного из авто был 21-летний полицейский.