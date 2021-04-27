На Закарпатье произошло масштабное ДТП
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГУ ДСНС Украины в регионе.
В Службу спасения поступила информация об аварии вечером, 26 апреля.
"На автодороге национального значения Мукачево-Рогатин-Львов между селами Залужье и Зубовка Мукачевского района с участием автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia",- говорится в сообщении.
В результате столкновения погибло 3 человека - двое мужчин 1999 и 1984 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения.
Спасателям пришлось деблокировать тела погибших из искореженного авто.
За жизнь одной из пострадавших в ДТП сейчас борются врачи - ее доставили в местную реанимацию.
По предварительной информации, за рулем одного из авто был 21-летний полицейский.
Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель сгорел заживо.
Очевидцы пытались помочь мужчине выбраться из машины, но его отбросило на заднее сидение без сознания - вскоре авто взорвалось
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
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