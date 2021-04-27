В Ровно женщина выпрыгнула из окна многоэтажки спасаясь от огня
Как передает Politeka.net, о состоянии пострадавшей рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел еще до приезда спасателей. Очевидцы увидели, что во время пожара из окна квартиры на 3-м этаже выпрыгнула владелица квартиры.
Женщина упала на припаркованный рядом автомобиль.
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Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации, но в сознании, сообщили в больнице.
Ранее мы сообщали, что в харьковском общежитии произошел пожар - вспыхнула комната на 5-м этаже.
Как сообщили свидетели, виновником пожара стал собственник комнаты, который пьяным уснул с сигаретой.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, вынесли пострадавшего из опасного помещения и передали медикам.
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