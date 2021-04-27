Байкеры попали в жуткое ДТП

Авария произошла в курортном Бердянске.

Дорогу не поделили микроавтобус Opel и мотоцикл Kawasaki – байкеры на большой скорости влетели в микроавтобус.

От удара водитель и пассажир Kawasaki на несколько метров подлетели в воздух и перелетели через микроавтобус.

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Они получили серьезные травмы и были госпитализированы. Пострадал и водитель “Опеля”, которого также доставили в больницу.

Момент страшного ДТП попал в объектив видеорегистратора.

Ранее мы писали, что в полиции рассказали детали о трагедии на Одесчине.

Правоохранителями установлены личности трех мужчин и женщины, которых обнаружили 25 апреля в заброшенном колодце возле одного из сел Одесской области.

Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет, об этом сообщили в полиции области.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.