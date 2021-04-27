На Волыни произошло смертельное ДТП

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Предварительно установлено, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковушкой.

"В результате столкновения 43-летний водитель легковушки и двое его несовершеннолетних детей, 4-летний и 12-летний пассажиры погибли на месте аварии", - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство.

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Столкновение фуры и микроавтобуса произошло лоб в лоб по вине водителя грузовика. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груды метала.

В результате аварии выжил только пассажир фуры.

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