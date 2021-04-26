На Кировоградщине молодой парень совершил самоубийство

Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

20-летний Владистав только вернулся из армии и покончил с собой, оставив прощальное письмо и видео, в котором назвал имя виновника его гибели.

По его словам, его бывший сослуживец Иван заставил его взять кредиты на сумму 25 тысяч гривен. В итоге парень был не в состоянии вернуть деньги. Он даже пытался собрать нужные средства в сети, но не смог.
Владислав выстрелил себе в голову из самодельной винтовки.

Родители парня больше всего хотят, что в полиции нашли афериста, поскольку считают, что их сын был не единственной его жертвой.

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