На Кировоградщине молодой парень совершил самоубийство
Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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