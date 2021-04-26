На Кировоградщине молодой парень совершил самоубийство

Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

20-летний Владистав только вернулся из армии и покончил с собой, оставив прощальное письмо и видео, в котором назвал имя виновника его гибели.

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина покончила жизнь самоубийством. Тело женщины 44 летней женщины обнаружили в ее квартире.

Руки и лицо у нее были в крови. Известно, что незадолго до инцидента, 19 апреля работники соцслужб забрали у нее 5-летнего ребенка из-за того, что та злоупотребляла алкоголем.