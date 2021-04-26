В Испании умер молодой футболист

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Twitter-аккаунте футбольного клуба «Лас-Пальмас».

Жизнь 20-летнего Охеда Суареса оборвалась 24 апреля. Трагическая новость потрясла не только испанский футбол, но и весь мир.

Клуб выразил соболезнование семье умершего. Причина смерти юного таланта неизвестна.

Футболист находился в системе «Лас-Пальмаса» с 2017 по 2019 год.

Ранее мы сообщали, что герой Италии на чемпионате мира 1982 года и обладатель "Золотого мяча-1982" Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.

Причиной его смерти стал рак легких. Болезнь была диагностирована у него не так давно во время осмотра из-за болей в спине.

У Росси осталась жена Федерика и трое детей: София Елена, Мария Виттория и Алессандро.

Напомним, оборвалась жизнь величайшего футболиста, которого прозвали "королем".

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь тренера, который вписал свое имя в историю украинского спорта.

Также Politeka писала, что перестало биться сердце украинского чемпиона.



