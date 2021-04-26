В Испании умер молодой футболист
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Twitter-аккаунте футбольного клуба «Лас-Пальмас».
Жизнь 20-летнего Охеда Суареса оборвалась 24 апреля. Трагическая новость потрясла не только испанский футбол, но и весь мир.
Клуб выразил соболезнование семье умершего. Причина смерти юного таланта неизвестна.
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Футболист находился в системе «Лас-Пальмаса» с 2017 по 2019 год.
Ранее мы сообщали, что герой Италии на чемпионате мира 1982 года и обладатель "Золотого мяча-1982" Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.
Причиной его смерти стал рак легких. Болезнь была диагностирована у него не так давно во время осмотра из-за болей в спине.
У Росси осталась жена Федерика и трое детей: София Елена, Мария Виттория и Алессандро.
Напомним, оборвалась жизнь величайшего футболиста, которого прозвали "королем".
Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь тренера, который вписал свое имя в историю украинского спорта.
Также Politeka писала, что перестало биться сердце украинского чемпиона.