В Николаеве люди устроили протест против карантинных ограничений

Под зданием городского совета собрались предприниматели и маршрутчики, передает местное издание "Новости N" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Главным требованием протестующих было разрешить им работать.

На плакатах, с которыми люди стояли под зданием горсовета были надписи "Голод страшнее короны" и "Хочу работать".

К людям вышел начальник управления транспорта и попросил подождать, пока город покинет "красную" зону карантина.

Такое заявление возмутило протестующих и они прорвались в помещение городского совета.

Отметим, что 25 апреля в Украине обновили список карантинных зон. Так, "красные": Киевская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне теперь Днепропетровская, Ривненская, Винницкая, Черкасская, Волынская, Кировоградская, Тернопольская, Донецкая и Луганская области.

Пять областей находятся на "желтом" уровне: Херсонская, Закарпатская, Одесская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В зеленой зоне пока нет областей.

Также стоит отметить, что за воскресенье, 25 апреля, в Украине было подтверждено 5 062 новых случая коронавируса, госпитализировали 2 061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6 910 человек.

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