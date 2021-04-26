В Украине случилась жуткая авария
В Братском, на трассе Днепр-Запорожье, 22 апреля автомобиль Peugeot сбил 12-летних мальчика и девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Детей доставили в областную детскую больницу, кнесчастью, оба маленьких пациента находятся в коме.
Об этом сообщил генеральный директор учреждения Алексей Александрович Власов, передает "Информатор".
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«Дети тяжелые. Угроза для жизни сохраняется. Их оперировали четыре хирургические бригады. Сперва их стабилизировали реаниматологи, потом мы провели диагностические исследования и определили объем поражения.
Ортопеды прооперировали их переломы, лор-врачи работали над травмами лицевого черепа. Также ночью задействовали нейрохирургов, поскольку у обоих пострадавших есть переломы костей черепа. По состоянию на утро дети были стабильны, но они в крайне тяжелом состоянии, они находятся в коме», – отметил директор.
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