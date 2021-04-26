В Черновцах умерла женщина, которую избил гражданский муж во время ссоры в гараже

33-летнюю Елену похоронили 21 апреля, Двое детей остались сиротами. У женщины были многочисленные травмы головы, ушиб головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер, передает "Обозреватель".

Родной брат погибшей Александр рассказал, что первый муж и отец детей Елены умер несколько лет назад.

Потом она встретила другого мужчину, они несколько лет жили вместе. Знакомые семьи говорят, что муж был хорошим.

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Но в течение последних месяцев Елена стала встречаться с другим мужчиной. Однажды он ее сильно избил, но она все-равно с ним осталась. Через какое-то время Лена исчазла, оказалось, что новый мужчина никуда не отпускает ее.

"Брат пытался связаться с ней, но на звонки никто не отвечал. Он звонил и этому мужчине. Он мне заявил, что Лена будет жить с ним, они поженятся. Я настаивал, чтобы это мне сказала сама сестра, чтобы я от нее это услышал, и тогда я не буду их разыскивать. Но ей он трубку не давал. И вот ее нашли без сознания в одном из гаражей спального района.

Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тете и попросил вызвать скорую,” - говорит брат.

В полиции Черновицкой области рассказали, что подозреваемого задержали, сейчас он находится в СИЗО.

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