На Хмельниччине произошло смертельное ДТП
Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Жуткая авария произошла днем, 24 апреля. По предварительной информации, автомобиль«Ауди» столкнулся с микроавтобусом.
После удара легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
"В результате ДТП двое пассажиров "Ауди", 47-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте происшествия. Водитель "Ауди" получил телесные повреждения и был госпитализирован в Хмельницкую областную больницу, состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
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