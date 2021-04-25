На Хмельниччине произошло смертельное ДТП



Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Жуткая авария произошла днем, 24 апреля. По предварительной информации, автомобиль«Ауди» столкнулся с микроавтобусом.

После удара легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

"В результате ДТП двое пассажиров "Ауди", 47-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте происшествия. Водитель "Ауди" получил телесные повреждения и был госпитализирован в Хмельницкую областную больницу, состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель сгорел заживо.

Очевидцы пытались помочь мужчине выбраться из машины, но его отбросило на заднее сидение без сознания - вскоре авто взорвалось