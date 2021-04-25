В Киеве подростки выбросили взятый напрокат скутер из окна
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в Facebook-сообществе "Киев. Оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Две девушки записали происходящее на камеру и выложили кадры в соцсетях.
"Всегда было интересно, что в голове у таких людей ? Зачем надо было тащить самокат в квартиру и тем более выкидывать из окна? Надеемся, что девушку притянут к ответственности и она возместит ущерб", - говорится в подписи к посту.
На опубликованных кадрах видно, как две пьяные девушки-подростки выбросили электросамокат из окна многоэтажного дома.
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Пользователи сети были возмущены увиденным:
"Молодёжь деградирует, очень печально за наше поколение", "А если б человека убила? Почему у девушек на первом месте Инстаграм нежели материнский инстинкт?", "Надо было прыгнуть вслед за самокатом", - писали в комментариях под постом.
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