В Киеве подростки выбросили взятый напрокат скутер из окна

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в Facebook-сообществе "Киев. Оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Две девушки записали происходящее на камеру и выложили кадры в соцсетях.

"Всегда было интересно, что в голове у таких людей ? Зачем надо было тащить самокат в квартиру и тем более выкидывать из окна? Надеемся, что девушку притянут к ответственности и она возместит ущерб", - говорится в подписи к посту.

На опубликованных кадрах видно, как две пьяные девушки-подростки выбросили электросамокат из окна многоэтажного дома.

Пользователи сети были возмущены увиденным:

"Молодёжь деградирует, очень печально за наше поколение", "А если б человека убила? Почему у девушек на первом месте Инстаграм нежели материнский инстинкт?", "Надо было прыгнуть вслед за самокатом", - писали в комментариях под постом.

Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области

Как сообщала Politeka, в Одессе подростки напали на пункт обогрева и принялись угрожать генералом: видео разборок

Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес...