Во время пожара погибли четверо детей - родителей малышей в это время не было дома

В помещении в то время, когда вспыхнул пожар, находились двое мальчиков семи и восьми лет, а также трехлетние двойняшки - мальчик и девочка.

Жуткая трагедия произошла в поселке Утес Пермского края.

Уточняется, семья состоит на учете и проходит как неблагополучная.

Причины пожара, унесшего жизни четырех малолетних детей, выясняются.

Ранее мы писали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.

Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.

Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.

По факту покушения на умышленное убийство женщине будет сообщено о подозрении по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 УК Украины.

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.

Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.