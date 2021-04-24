Во время пожара погибли четверо детей - родителей малышей в это время не было дома
В помещении в то время, когда вспыхнул пожар, находились двое мальчиков семи и восьми лет, а также трехлетние двойняшки - мальчик и девочка.
Жуткая трагедия произошла в поселке Утес Пермского края.
Уточняется, семья состоит на учете и проходит как неблагополучная.
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Причины пожара, унесшего жизни четырех малолетних детей, выясняются.
Ранее мы писали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать
Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.
Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.
Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.
По факту покушения на умышленное убийство женщине будет сообщено о подозрении по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 УК Украины.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.