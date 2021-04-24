15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать
Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.
Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.
Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.
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По факту покушения на умышленное убийство женщине будет сообщено о подозрении по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 УК Украины.
Следователи будут настаивать на проведении судебно-психиатрической экспертизы.
В полиции отметили, что поступок матери очень сложно объяснить, так как семья была благополучной.
Родители работают официально, с сыном мать никогда не конфликтовала.
Есть однин факт, который мог, вероятно, повлиять на поведение женщины - она собиралась в ближайшее время расставаться с супругом и находилась в подавленном состоянии.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
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