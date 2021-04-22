На Луганщине возник пожар на воинской части
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Луганской ОГА.
Инцидент произошел 22 апреля в городе Рубежное.
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.
В ОГА призывают людей сохранять спокойствие.
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В сети уже начали публиковать кадры места ЧП.
Также сообщалось, что прикарпатские спасатели ликвидировали пожар в здании Долинской центральной районной больницы и эвакуировали 37 человек.
Пожар произошел рано утром в четверг, 15 апреля. Спасатели получили сообщение о пожаре в медучреждении.
Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнес на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.
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