Мама покончившей с собой школьницы в Запорожье рассказала о последних часах ее жизни

По ее словам, Вика попрощалась с ней незадолго до случившегося, сообщает "Актуально".

Женщина говорит, что по приходу домой с курсов девочка хотела с ней чем-то поделится, но так ничего и не сказала.

Уже после полуночи она нашла ее мертвой, а спустя 5 дней родительница обнаружила предсмертную записку.

В предсмертной записке девятиклассница сообщила, что над ней издевались в школе как одноклассники, так и учитель.

Мама Вики рассказала, что был случай, когда педагог назвала девочку «свиньей необразованной», и это при том, что девочка хорошо училась и принимала участие в олимпиадах.

Из-за этого был конфликт, но на попытки выяснить отношение классный руководитель лишь смеялась.

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