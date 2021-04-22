На Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ
Как передает Politeka.net, трагические вести с фронта сообщили на Facebook-страничке ОТГ "Север".
Защитника Украины не стало в результате вражеских обстрелов. Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.
"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки «Север» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований РФ уже уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
"Вечная память Герою Украины", "Снова в сердце печаль и слезы на глазах", "Соболезнования родным и боевой собратьям", "Надо подавать точную достоверную информацию. Что значит ваше больной сообщения "один погиб". Боец отдал свою молодую жизнь за Украину, имеет имя, имеет фамилию. Слава герою Украины!", - писали украинцы в сети.
Ранее мы сообщали, что 13 марта от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.
В районе Марьинки не стало 30-летнего Александра Пекура. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"
Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
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