На Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ

Как передает Politeka.net, трагические вести с фронта сообщили на Facebook-страничке ОТГ "Север".

Защитника Украины не стало в результате вражеских обстрелов. Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.

"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки «Север» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ уже уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.

"Вечная память Герою Украины", "Снова в сердце печаль и слезы на глазах", "Соболезнования родным и боевой собратьям", "Надо подавать точную достоверную информацию. Что значит ваше больной сообщения "один погиб". Боец отдал свою молодую жизнь за Украину, имеет имя, имеет фамилию. Слава герою Украины!", - писали украинцы в сети.

Ранее мы сообщали, что 13 марта от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.

В районе Марьинки не стало 30-летнего Александра Пекура. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.

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