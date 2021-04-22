В Черновцах оборвалась жизнь женщины, которую избивал гражданский муж

33-летнюю Алену похоронили в среду, 21 апреля. До этого она целую неделю провела в коме, сообщает "Обозреватель".

Как оказалось, мужчина удерживал погибшую дома против ее воли, а последняя ссора закончилась побоищем.

Брат Алены пытался связаться с ней, но все было тщетно.

"Он не давал ей трубку. И вот ее нашли в бессознательном состоянии в одном из гаражей спального района. Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тетке и попросил вызвать скорую", – говорит брат.

У женщины было двое детей, которые теперь остались сиротами.

Гражданского мужа Алены задержали, теперь ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали 35-летнего жителя Винницкого района, который из ревности избил и столкнул женщину с крыльца, после чего оставил ее там умирать.

Трагедия произошла 9 апреля. Полиция получила сообщение от жителя села Цвижин о том, что во дворе он нашел умершую сожительницу.

Напомним, украинец зверски избил пожилую мать, женщину нашли под подъездом: "Переломы носа и...".

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