В Луцке в результате пожара погибла целая семья

Как передает Politeka.net, подробности страшной трагедии сообщили на сайте главного управления ГСЧС Украины Волинской области.

Пожар произошел вечером, 21 апреля. Спасатели выяснили, что возгорание произошло на кухне одной из квартир.

В горящей квартире спасателя удалось найти пожилой семейной пары. К сожалению, они были уже мертвы. Их дочку нашли последней.

"В квартире, охваченные огнем, бойцы ГСЧС обнаружили тела Татьяны М., 1957 г. р. и Владимира К., 1952 г. р., а через несколько минут – тело 35-летней дочери погибшей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожности во время курения погибшего мужчины.

Ранее мы сообщали, что прикарпатские спасатели ликвидировали пожар в здании Долинской центральной районной больницы и эвакуировали 37 человек.

Пожар произошел рано утром в четверг, 15 апреля. Спасатели получили сообщение о пожаре в медучреждении.

К тушению пожара привлекли 80 человек личного состава и 19 единиц техники.

Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнес на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на заводе в России: "произошло возгорание и...", первые подробности трагедии.