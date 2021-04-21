В Польше оборвалась жизнь украинца

Известно, что 30-летний Петр Сорока уже возвращался домой, но его нашли мертвым возле польского города Грубешов.

"Был одет в темно-синюю зимнюю куртку и джинсы, серую шапку, как на фото. Рост: 190 см. Стройный, подтянутый. Волосы темные, коротко стриженные. Период 23.02.2021 - 5.04.2021. Ехал домой из г. Хелма до границы до Гребенного. Нашли возле трассы №844 в районе Грубешова, Одлетайка. Возможно подсел в какой-то автомобиль", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 12 апреля, во время замены опор электросети в населенном пункте Брусьник украинец оказался в канаве.

В это время бурил скважину второй рабочий. Оператор экскаватора не заметил, что мужчина находился в зоне бурения. На место приехали фельдшеры, но мужчину, к сожалению, не удалось спасти.

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