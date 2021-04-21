Ранее мы сообщали, что 12 апреля, во время замены опор электросети в населенном пункте Брусьник украинец оказался в канаве.
В это время бурил скважину второй рабочий. Оператор экскаватора не заметил, что мужчина находился в зоне бурения. На место приехали фельдшеры, но мужчину, к сожалению, не удалось спасти.
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