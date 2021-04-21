Коронавирус забрал жизнь украинского военного

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Так, работник ВС Украины находился на лечении в ЦРБ города Переяслав.

"Несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - говориться в сообщении.

По состоянию на утро,21 апреля, в ВСУ коронавирусом болеет 2101 человек.

За время пандемии в рядах украинских военных было зарегистрировано 77 летальный случай от осложнений болезни.

Стоит отметить, что в Украине за прошедшие сутки, 20 апреля, было подтверждено 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14 720 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заболело более двух миллионов украинцев.

Также отметим, что в Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня.



