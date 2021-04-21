В результате аварии на Черкасчине оборвались жизни людей



Жуткая трагедия произошла 17 апреля в селе Шукайвода на Уманщине.

Авто с тремя мужчинами слетела в местный пруд, у одного из погибших осталось семеро детей, передает "Про все".

Свидетели достали только двоих. Третий погибший некоторое время еще оставался в машине.

"Вытащили двоих. Даже не подозревали, что в салоне может быть кто-то третий. Брат, когда приехал, то с разбега бросился в воду. Начал искать, потому что подозревал, что там его родственник остался", - рассказал один из очевидцев аварии.

Как оказалось, один из погибших был многодетным отцом.

"У него семеро детей. Старший сын сейчас служит в армии. Другие дети живут с родителями", - говорят местные жители.

По предварительной информации, причиной трагедии стала потеря управляемости автомобиля.

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61-летний водитель тягача сбил мужчину, когда тот внезапно выскочил в темноте на дорогу в неположенном для перехода месте. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии.

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