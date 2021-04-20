В Житомире неизвестные изрезали баннеры с портретами погибших на Донбассе бойцов ВСУ
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали на Facebook-страничке горсовета.
"Сегодня ночью на улице Михайловской вандалы изуродовали плакаты Пластового молодежного центра городского совета", - говорится в подписи к видео.
Данные баннеры были изготовлены в рамках проекта "Они не предали своих клятв", посвященного 109 годовщине пластового движения. Эта выставка должна была быть на улице до 10 мая, сообщили в горсовете Житомира.
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Украинцы были возмущены таким поступком вандалов, которые судя по кадрам, еще и несовершеннолетние.
"Главный вопрос - кому мешали фото пластунов, которые погибли в АТО или детей, которые ходят в путешествия?", "Это все последствия воспитания! Почему несовершеннолетние разгуливают по городу в 4:05 ч утра? Родителей не беспокоит, где дети?", "Мерзавцы", - писали в комментариях под видео.
Напомним, в Одессе проголосовали за установку памятника жертвам 2 мая: решение понравилось не всем.
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