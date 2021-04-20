На Ровенщине оборвалась опытнейшего украинского медика
Николай Драган р аботал в реанимационном отделении и спас тысячи жизней.
Медицине он отдал 30 лет своей жизни.
"Тысячи спасенных жизней за такую короткую, но яркую трудовую деятельность в реанимационном отделении. Ты никогда не боялся трудностей, ты всегда приходил на помощь, ты никогда профессионально не уставал. Ты всегда жил работой, ты отдавался ей, ты ею горел... И увы догорела твоя жизненная свеча. Еще бы жить да жить, еще бы спасать и спасать жизни других", - сообщил его коллега и главный врач Сарненской ЦРБ Василий Иванюк.
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Ранее мы сообщали, что ушел из жизни известный украинский врач-онколог.
Коваленко Александра Васильевича не стало на 77-м году жизни.
Он был врачем-онкохирургои и одним из основателей маммологической службы области, возглавлял онкологическую службу будучи областным онкологом.
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