На Ровенщине оборвалась опытнейшего украинского медика

Николай Драган р аботал в реанимационном отделении и спас тысячи жизней.

Медицине он отдал 30 лет своей жизни.

"Тысячи спасенных жизней за такую короткую, но яркую трудовую деятельность в реанимационном отделении. Ты никогда не боялся трудностей, ты всегда приходил на помощь, ты никогда профессионально не уставал. Ты всегда жил работой, ты отдавался ей, ты ею горел... И увы догорела твоя жизненная свеча. Еще бы жить да жить, еще бы спасать и спасать жизни других", - сообщил его коллега и главный врач Сарненской ЦРБ Василий Иванюк.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни известный украинский врач-онколог.

Коваленко Александра Васильевича не стало на 77-м году жизни.

Он был врачем-онкохирургои и одним из основателей маммологической службы области, возглавлял онкологическую службу будучи областным онкологом.

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