Украинца, который избивал жену и похитил их общих детей, пытаются оправдать
Также правозащитница отметила, что мужчина в прошлом году забрал дочерей от мамы и накручивает их против нее.
Ранее мы сообщали о похожем случае в Киеве. Женщина в соцсетях опубликовала видео, на котором ее бывший муж издевается над ней да и еще при маленьких детях.
По ее словам, регулярные избиения начались еще в прошлом году.
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Женщина надеялась, что их семью можно сохранить, поэтому и не обращалась в правоохранительные органы. Но она все-таки не выдержала и обратилась полицию.
По ее словам, мужчина не только бил, но и унижал ее. Более того, он подал на алименты и запрещал ей видеть детей.
Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".
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