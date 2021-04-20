Украинца, который избивал жену и похитил их общих детей, пытаются оправдать

Как передает Politeka.net, тревогу забила правозащитница Ирина Суслова на своей страничке в Facebook.

По ее словам, мужчина насиловал и избивал женщину до полусмерти на глазах у детей.

"Пронзительные крики женщины и плач детей, которые до недавнего времени смущали и пугали соседей, теперь те же самые люди назвали вымыслом. Полиция, органы опеки и суды – тоже будто ослепли. Потому что деньги решают не только материальные проблемы, но и то, жертва ты или лжец, и не важно, как было на самом деле", - поделилась Ирина.

Также правозащитница отметила, что мужчина в прошлом году забрал дочерей от мамы и накручивает их против нее.
"Теперь уже они презирают и бьют маму при встрече - потому что так приказал отец", - сообщила Ирина.

Ранее мы сообщали о похожем случае в Киеве. Женщина в соцсетях опубликовала видео, на котором ее бывший муж издевается над ней да и еще при маленьких детях.

По ее словам, регулярные избиения начались еще в прошлом году.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."

Жена Монатика рассказала про грешки в кровати, не на шутку впечатлив Астафьеву: «Даже не стала…»

"Холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст..."

Украинцы получат выплаты до 4500 гривен: кому стоит поторопиться до 5 мая

Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
Показать еще

Женщина надеялась, что их семью можно сохранить, поэтому и не обращалась в правоохранительные органы. Но она все-таки не выдержала и обратилась полицию.

По ее словам, мужчина не только бил, но и унижал ее. Более того, он подал на алименты и запрещал ей видеть детей.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.