По ее словам, мужчина насиловал и избивал женщину до полусмерти на глазах у детей.

"Пронзительные крики женщины и плач детей, которые до недавнего времени смущали и пугали соседей, теперь те же самые люди назвали вымыслом. Полиция, органы опеки и суды – тоже будто ослепли. Потому что деньги решают не только материальные проблемы, но и то, жертва ты или лжец, и не важно, как было на самом деле", - поделилась Ирина.



Также правозащитница отметила, что мужчина в прошлом году забрал дочерей от мамы и накручивает их против нее.

"Теперь уже они презирают и бьют маму при встрече - потому что так приказал отец", - сообщила Ирина.