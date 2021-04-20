В комнате была ее больная мать

В Днепре женщина покончила жизнь самоубийством

Вопиющий инцидент произошел 20 апреля, сообщает местное издание "Днепр Час".



Тело женщины 44 летней женщины обнаружили в ее квартире.

"Тело горожанки лежало в квартире на диване, руки и лицо у нее были в крови. Известно, что незадолго до инцидента, 19 апреля работники соцслужб забрали у нее 5-летнего ребенка из-за того, что та злоупотребляла алкоголем", - говорится в сообщении.

Предварительно, женщина перерезала себе вены. Также в доме находилась лежачая бабушка.







Ранее мы рассказывали, что на Прикарпатье дети оказались в ужасных условиях после смерти матери, а отец вел сомнительный образ жизни. Он остался один с четырьмя детьми.

Учителя местной школы начали бить тревогу, ведь были сигналы о вовлечении детей в употребление алкоголя, табакокурение и бродяжничество. Отец не мог повлиять на ситуацию, поэтому обратился за помощью к старосте села.

Соцслужбы и правоохранители совершили выезд в семью и подтвердили факты угрозы здоровью и безопасности детей. На фоне этого несовершеннолетних детей временно изъяли из семьи.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.