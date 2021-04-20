В Днепре женщина покончила жизнь самоубийством
Вопиющий инцидент произошел 20 апреля, сообщает местное издание "Днепр Час".
Тело женщины 44 летней женщины обнаружили в ее квартире.
"Тело горожанки лежало в квартире на диване, руки и лицо у нее были в крови. Известно, что незадолго до инцидента, 19 апреля работники соцслужб забрали у нее 5-летнего ребенка из-за того, что та злоупотребляла алкоголем", - говорится в сообщении.
Предварительно, женщина перерезала себе вены. Также в доме находилась лежачая бабушка.
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