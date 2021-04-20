Ранее мы сообщали, что в харьковском общежитии произошел пожар - вспыхнула комната на 5-м этаже.
Как сообщили свидетели, виновником пожара стал собственник комнаты, который пьяным уснул с сигаретой.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, вынесли пострадавшего из опасного помещения и передали медикам.
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