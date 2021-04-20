Сообщение о пожаре поступило спасателям 19 апреля. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

На Львовщине в результате пожара пострадала семья с маленькими детьми

"На момент прибытия чрезвычайников одна из комнат квартиры была частично охвачена огнем. Мать с детьми, которые жили в квартире, вышли из дома самостоятельно и обратились за помощью к медикам, так как имели плохое самочувствие",- говориться в сообщении.

27-летнюю мать и ее маленьких детей доставили в больницу.





"Из-за отравления продуктами горения, женщина 1994 г. р., а также дети 2015, 2017 и 2020 годов рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сообщили спасатели.