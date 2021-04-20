На Черниговщине убило током 16-летнего парня

Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили на сайте полиции области.

Вопиющий инцидент произошел вечером, 19 апреля. К правоохранителям обратился оператор «скорой» помощи с информацией о том, парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Как оказалось, подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню.

"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, встал на крыше поезда в полный рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть", - рассказали в полиции.

Друзья погибшего пытались его потушить, но он скончался на месте.

Ранее мы сообщали о похожем случае, который произошел в Одессе.

14-летнего мальчика ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.

Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90% кожи.