На Львовщине скончался водитель школьного автобуса

Очевидцы трагедии сообщают, что мужчине стало плохо во время движения, передает "ДК Захід".

Он остановился, вышел с транспортного средства и умер на месте. Во время приходящего в салоне автобуса находились дети.

Ранее мы сообщали, что под Ровно пьяный мужчина сел за руль школьного автобуса и устроил ДТП.

Водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб. Позже выяснилось, что он был в стельку пьяный.

В микроавтобусе в момент происшествия было восемь детей, которые возвращались из школы после уроков домой. К счастью, во время аварии никто не пострадал.

Кроме того мы писали, что в Киеве произошло ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке общественного транспорта в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.