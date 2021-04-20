На Львовщине скончался водитель школьного автобуса
Очевидцы трагедии сообщают, что мужчине стало плохо во время движения, передает "ДК Захід".
Он остановился, вышел с транспортного средства и умер на месте. Во время приходящего в салоне автобуса находились дети.
Ранее мы сообщали, что под Ровно пьяный мужчина сел за руль школьного автобуса и устроил ДТП.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Дан Балан рядом появился с красоткой-блондинкой, в Сети раскрыли детали: "Все, Тинка в отставке?"
"Холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст..."
Снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля..."
Украинцев обяжут содержать родителей, в Минсоце раскрыли новые правила: "Придется платить за..."
Водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб. Позже выяснилось, что он был в стельку пьяный.
В микроавтобусе в момент происшествия было восемь детей, которые возвращались из школы после уроков домой. К счастью, во время аварии никто не пострадал.
Кроме того мы писали, что в Киеве произошло ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке общественного транспорта в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.