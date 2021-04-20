В Винницкой области от осложнений коронавируса умерла трехлетний ребенок

Об этом сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Татьяна Бондаренко, передает "Суспільне".

По ее словам девочка в крайне тяжелом состоянии попала в детскую областную больницу. Ее сразу подключили к аппарату ИВЛ. Медики несколько дней пытались спасти юную пациентку жизнь, но все біло тщетно.

Девочке было 3 года и 8 месяцев. У нее был детский церебральный паралич.

Отметим, что за прошедшие сутки, 19 апреля в Украине было подтверждено 8 940 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заболело более двух миллионов человек.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

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